Sem GP da Turquia, Fórmula 1 não tem competição neste fim de semana; veja calendário

Este fim de semana é de folga para os pilotos da Fórmula 1. Inicialmente, o calendário previa a realização do GP da Turquia neste domingo (13), mas a competição foi adiada após o país entrar na lista vermelha do Reino Unido devido ao aumento de casos do novo coronavírus. As informações são do Uol.



Com o adiamento, um efeito cascata modificou o calendário da Fórmula 1. Ofoi antecipado uma semana, e acontece no próximo dia 20 de junho. Já areceberá dois GPs, nos dois finais de semana seguintes.

Os ajustes são para manter as 23 corridas previstas para 2021. Pois, as provas são uma grande fonte de renda para a categoria, além de existirem as obrigações comerciais com as emissoras detentoras dos direitos de transmissão da competição.

Os esforços para não cancelarem as datas desta primeira parte da competição também são motivados porque na segunda metade do calendário, que inclui uma disputa no Brasil, as realizações ainda não estão totalmente confirmadas.



Essas são as corridas que acontecem fora da Europa ou do Oriente Médio e representam um gasto maior para a Fórmula 1. Ou seja, é primordial que nesses eventos — realizados em Japão, Singapura, Austrália, EUA, México e Brasil — haja ae, com isso, uma entrada maior de dinheiro para que os promotores paguem as taxas acordadas com a categoria.

A entrada da Turquia na lista do Reino Unido que classifica as nações que devem ser evitadas em viagens para fora do país. A classificação britânica é usada como parâmetro por sete das 10 equipes que compõem o grid.

O Brasil também integra a lista, mas expectativa da F1 é que essa situação possa mudar nos próximos meses, e a corrida possa ser realizada em solo brasileiro.

Próxima competição

A próxima etapa da F1 será dia 20 de maio, na França, e deve contar com a presença de até 15 mil espectadores nas arquibancadas, segundo o portal F1 Mania. Em 2020, o GP no país não aconteceu devido à pandemia da Covid-19. No calendário inicial deste ano a corrida no território francês estava agendada para acontecer no dia 27 de junho.

Os competidores terão que apresentar um exame de PCR negativo ou um teste de antígeno obtido até 48 horas após a chegada, certificado de vacinação completa ou certificado de recuperação.

Na ocasião, a Honda deve apresentar o novo motor da equipe. Na semana passada, em Baku, no Azerbaidjão, a Mercedes usou seus novos motores.

Foto: divulgação

O GP francês será realizado no Circuito de Paul Ricard, também chamado Circuito de Castellet, e é um autódromo construído em Le Castellet, perto de Marselha. Com 15 voltas, a pista exigirá dos pilotos 53 voltas de 5,842 quilômetros. O circuito conta com curvas de todas as velocidades possíveis, exigindo paciência dos profissionais além de muita habilidade nas ultrapassagens.

A pista foi inaugurada em 1969, sob o controle de Jean-Pierre Beltoise e Henri Pescarolo. No entanto, só passou a integrar o calendário em 1971, com Jackie Stewart vencendo a corrida.

Calendário da Fórmula 1

Confira o calendário atualizado das provas da Fórmula 1 de 2021;

28 de março - GP Barein, circuito Sakhir;

18 de abril - GP Itália, circuito Imola;

2 de maio - GP Portugal, circuito Portimão;

9 de maio - GP Espanha, circuito Barcelona;

23 de maio - GP Mônaco, circuito Monte Carlo;

6 de junho - GP Azerbaidjão, circuito Baku;

20 de junho - GP França, circuito Paul Ricard;

27 de junho - GP Áustria, circuito Spielberg;

4 de julho - GP Áustria, circuito Spielberg;

18 de julho - GP Grã-Bretanha, circuito Silverstone;

1º de agosto - GP Hungria, circuito Hungaroring;

29 de agosto - GP Bélgica, circuito Spa-Francorchamps;

5 de setembro - GP Holanda, circuito Zandvoort;

12 de setembro - GP Itália, circuito Monza;

26 de setembro - GP Rússia, circuito Sochi;

10 de outubro - GP Japão, circuito Suzuka;

24 de outubro - GP Estados Unidos, circuito Austin;

31 de outubro - GP México, circuito Hermanos Rogríguez;

7 de novembro - GP Brasil, circuito Interlagos;

21 de novembro - CP Austrália, circuito Melbourne;

5 de dezembro - GP Arábia Saudita, circuito Jidá;

12 de dezembro - GP Abu Dhabi, circuito Yas Marina.

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte