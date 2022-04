Sem fronteiras: torcedores do Fortaleza cruzam continente de ônibus para apoiar time contra River

A estrada do Fortaleza para chegar à Libertadores foi longa e difícil. Um presente construído com paciência e dedicação por quem forma o clube. Sempre ao lado, a torcida é pilar fundamental nessa história. Em novo capítulo, um grupo de 50 torcedores cruzou o continente de ônibus para torcer pelo time no jogo histórico contra o River Plate. Os tricolores chegaram na tarde desta quarta-feira (13), dia do jogo no Estádio Monumental de Nuñez, em Buenos Aires.

O grupo saiu na madrugada de sexta, 8 de abril, e chegou na tarde desta quinta-feira (13). Foram cinco dias de viagem de ônibus e quase cinco mil quilômetros rodados.

“Está tudo tranquilo. O pessoal está curtindo a viagem, a galera aproveita para cantar enquanto chega ao estádio. Foi uma viagem muito cansativa”, contou João Paulo Melo.

João Paulo conta que cerca de 25 ônibus de torcedores do Leão, entre os que foram de avião e via terrestre, sairão de Porto Madero para o jogo. Do grupo que encarou a viagem de cinco dias, alguns ficaram sem emprego.

Legenda: Um grupo de torcedores do Fortaleza viajou de ônibus para o jogo na Argentina Foto: arquivo pessoal

“Algumas pessoas deixaram o trabalho para se dedicar a essa viagem, abandonaram mesmo. Pediram a compreensão dos familiares, mas estão aqui com a gente. É uma situação singular, difícil de acontecer. O lema da gente é: não tem fronteira pros leões. E estamos provando isso mais uma vez”, revelou.

O grupo vai conhecer a capital argentina e por volta das 16 horas se reencontra para ir ao Monumental torcer pelo Tricolor. Se o tricolor cruza mapas para abraçar o time, o resultado do jogo já se sabe: orgulho. O Fortaleza encara o River Plante nesta terça-feira (13), às 21 horas.