"Sem frio na barriga, não tá pronto para continuar jogando", diz Wellington Paulista

O Fortaleza chegou à sua semana mais decisiva da temporada de 2021, com dois jogos fundamentais na caminhada. O primeiro compromisso é pela Copa do Brasil, na próxima quarta-feira (17), quando enfrenta o Caxias, fora de casa. Três dias depois, no sábado (20), tem Clássico-Rei pela Copa do Nordeste, jogo que sempre vale mais que três pontos. Na expectativa para os confrontos, um dos principais jogadores do elenco, o atacante Wellington Paulista, ressalta a necessidade de bons resultados nas competições, principalmente na Copa do Brasil.

"São dois jogos muito importantes pra gente. Copa do Brasil é o jogo mais decisivo que a gente tem no começo da temporada. Depois vem um clássico, que é de suma importância pra gente também e continuar firme na tabela da Copa do Nordeste. Mas nós estamos pensando na Copa do Brasil. É fazer um grande jogo lá em Caxias, buscar a vitória e a classificação, para depois a gente pensar somente no Ceará’’, afirma o centroavante.

Ajuste do time

Aos poucos, o técnico Enderson Moreira deixa o time mais no estilo dele. Os ajustes são feitos a cada jogo, testando algumas peças, como ocorreu na partida contra o Treze/PB. A opção foi começar a partida com o lateral-direito Vitor Ricardo no lugar de Tinga, titular da posição. Para o atacante WP9, os atletas ainda estão se adaptando ao trabalho do treinador, mas que os treinamentos são dinâmicos e que os rodízios são importantes para não desgastar o elenco.

"A forma de trabalhar do Enderson nós estamos nos acostumando ainda e estamos procurando fazer da melhor forma possível e o mais rápido possível. O entrosamento a gente vai ter que adquirir no decorrer dos jogos e dos treinamentos. E tá sendo bem legal porque os treinamentos são bem intensos, dinâmicos e nós estamos fazendo muito bem e no jogo estamos encaixando bem também", reconhece.

Wellington Paulista é um dos atletas mais experientes do elenco. O camisa 9 tem 101 jogos com a camisa tricolor e já balançou as redes 31 vezes. Peça fundamental no esquema do Enderson, contribuiu com experiência para os jovens jogadores. "Eu costumo conversar muito com eles para que sejam mais centrados no dia a dia e nos jogos. Ansiedade e frio na barriga todo mundo tem. Eu com 37 ainda tenho a cada partida, e acho que isso é normal. Se não tiver o frio na barriga não tá pronto para continuar jogando".

À disposição

Para as duas partidas mais importantes da temporada até aqui, WP9 diz que está preparado fisicamente para ajudar o Fortaleza. "Fisicamente tô muito bem, tive um descanso de uma semana e fiquei treinando a parte física, então agora é começar a jogar e ter mais sequência".

O Caxias, próximo adversário do Fortaleza na Copa do Brasil, precisa vencer a partida para sair com a classificação. Já o Fortaleza, por jogar fora de casa, pode até empatar o jogo que garante sua classificação. Mesmo com a vantagem do empate, o atacante Wellington Paulista afirma que vai ser um confronto difícil, que exigirá atenção máxima.

"É uma equipe dificílima de jogar contra. A gente vê os campeonatos estaduais pelo Brasil e a gente sabe que o Caxias tem atletas com qualidade. É uma equipe que joga muito bem e que marca muito bem, então a gente tem que saber o que fazer e fazer um grande jogo para se classificar", afirma Wellington Paulista.

O Fortaleza entra em campo quarta (17), às 19:15, no Estádio Centenário, contra o Caxias. A Rádio Verdes Mares transmite tudo ao vivo e o Diário do Nordeste acompanha no Tempo Real.

