Sem desfalques, Fortaleza terá força máxima contra o Ceará

O Fortaleza terá força máxima diante do Ceará no sábado, 15, às 16 horas no Castelão pela 6ª rodada da 2ª Fase do Campeonato Cearense. O técnico Juan Pablo Vojvoda estreou com goleada por 6 a 1 sobre o Crato, última na quarta-feira (12), e utilizou um time "alternativo", apenas com 3 jogadores considerados titulares: o goleiro Felipe Alves, o zagueiro Quintero e o volante Ederson. e o com algumas modificações. Outros jogadores vistos como potenciais titulares, como David, Robson e Ronald entraram no decorrer do jogo.

Assim, Vojvoda terá um time titular descansado diante do Ceará e reservas imediatos, ou seja, boa opções de elenco, com mais minutagem como Daniel Guedes, Gustavo Blanco, Luiz Henrique, Lucas Crispim e Osvaldo, além do zagueiro Titi, que fez estreia pelo Leão do Pici.

Legenda: O Tricolor de Aço deve ter força máxima diante do Ceará no sábado pelo Estadual Foto: FABIANE DE PAULA

Desfalques

Hoje no departamento médico, o Tricolor tem 3 jogadores, importantes, mas que não são considerados titulares e vem desfalcando o clube há mais rodadas, portanto, o time jogará com força máxima. O zagueiro Jackson está com estiramento do ligamento colateral lateral do joelho esquerdo; o goleiro Marcelo Boeck está em transição após lombalgia e o atacante Romarinho em transição após tendinite patelar no joelho esquerdo.

Com isso, a tendência é que o Fortaleza entre em campo com: Felipe Alves, Tinga, Quintero, Benevenuto, Bruno Melo; Éderson, Jussa, Matheus Vargas; Yago Pikachu, David e Robson.

O Fortaleza é o vice-líder do Campeonato Cearense, com 11 pontos, na cola do líder Ferroviário, que tem 13.

Ouça o FortalezaCast

Powered by RedCircle