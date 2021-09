Sem Cristiano Ronaldo, Portugal vence Azerbaijão pelas Eliminatórias da Copa do Mundo

Sem contar com o suspenso Cristiano Ronaldo, que recebeu o terceiro cartão amarelo na partida passada contra a Irlanda, a seleção de Portugal não teve dificuldades para vencer o Azerbaijão por 3 a 0 nesta terça-feira, em Baku, pela 6ª rodada do Grupo A das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2022.

No Estádio Olímpico de Baku, capital do Azerbaijão, os gols portugueses foram marcados por Bernardo Silva, André Silva e Diogo Jota.

A vitória de Portugal só não foi maior por conta da grande atuação do goleiro adversário Shahrudin Mahammadaliyev, que no segundo tempo evitou as ações de Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Diogo Jota e João Mário.

Liderança

Com este resultado, a equipe portuguesa lidera provisoriamente a chave com 13 pontos, três a mais que a segunda colocada Sérvia, que joga fora de casa ainda nesta terça (às 15h45 de Brasília), contra os irlandeses (4º, com 1 unidade).

Já a seleção do Azerbaijão é a lanterna com apenas um ponto, enquanto Luxemburgo (que não entrou em campo nesta redada) vem em terceiro, com seis.