Sem comprovação de vacina contra Covid, Djokovic é barrado em desembarque na Austrália

A participação de Novak Djokovic no Aberto da Austrália ganhou mais um capitulo. O tenista sérvio, atual número 1 do mundo, desembarcou em Melbourne nesta quarta-feira (5), mas foi barrado no aeroporto porque teve problemas com o seu visto. O atleta teria apresentado documentação errada logo após descer do avião no aeroporto Tullamarine.

De acordo com a imprensa australiana, a equipe de Djokovic teria cometido um erro no preenchimento dos formulários do visto, sem acrescentar a importante informação de que ele obteve uma permissão médica especial para poder entrar no país, mesmo com o governo local exigindo a vacinação contra a Covid-19 a todos que ingressam em território australiano.

Até o momento da publicação desta matéria, o tenista e sua equipe ainda estariam à espera da permissão para entrar no país. Nem sua bagagem havia sido liberada até então, já no meio da madrugada de quinta-feira, pelo horário local. Ainda segundo a imprensa local, o problema no visto não deve impedir a entrada do tenista, mas deve tornar ainda mais cansativa e desgastante sua chegada à Austrália.

No entanto, é possível que o tenista enfrente novos problemas mesmo após regularizar o seu visto. Ainda no aeroporto, ele terá avaliada a sua permissão especial para entrar no país e disputar o Aberto da Austrália, marcado para começar no dia 17 deste mês.

Entenda o caso:

A permissão médica é concedida sob forma de exceção para casos especiais em que um visitante não conseguiu ou não pôde completar a vacinação contra a Covid-19. E as autoridades australianas vão decidir se aceitam os motivos apresentados pelo líder do ranking mundial.

Djokovic anunciou na última terça-feira (4) que estava embarcando para a Austrália após obter a permissão médica especial, o que permite a legislação local. O sérvio, contudo, não divulgou qual era sua motivação. A mais especulada na imprensa australiana era que ele teria contraído o vírus nos últimos seis meses, situação que é considerada legítima para obter a permissão, pelas regras australianas.

A situação, contudo, virou notícia internacional e se tornou mais uma polêmica envolvendo o tenista. Outros atletas e personagens do mundo do tênis já condenaram o pedido de Djokovic para entrar na Austrália mesmo sem revelar seu status de vacinação - ele se recusa a contar se tomou o imunizante.

A polêmica cresceu tanto que o primeiro-ministro da Austrália, Scott Morrison, precisou vir a público para comentar o caso. E afirmou que não haverá regalias ao tenista caso ele não apresente evidência forte o suficiente para justificar a permissão especial. "Se essa evidência for insuficiente, ele não será tratado de forma diferente e estará no próximo avião para casa. Não deve haver nenhuma regra especial para Novak Djokovic. Absolutamente nenhuma", declarou o político.