Sem Ciel, Ferroviário terá três novas peças para o ataque no duelo de volta contra o Princesa-AM

Sem poder contar com o artilheiro Ciel para o segundo e decisivo jogo contra o Princesa do Solimões-AM pela segunda fase da Série D do Brasileiro, neste sábado (5), o Ferroviário ganhou outros três reforços para o ataque.

Um deles já estava no grupo e não jogou em Manacapuru porque estava em transição. Trata-se de Deysinho, que está totalmente recuperado de lesão e treinou normalmente nesta sexta-feira (4), no apronto coral para a partida.

Além do camisa 7, que deve ser reconduzido ao time titular, o técnico do Tubarão da Barra, Paulinho Kobayashi poderá promover a estreia de dois novos jogadores, contratados e regularizados nesta semana.

O mais experiente é Kadu Barone, de 28 anos, que participou do título do Ituano na Série C de 2021 e da campanha de acesso do Botafogo-PB para a Série B no ano passado. O outro é o jovem Vitinho, de 21 anos, que veio do Icasa.

Além de Ciel, que cumprirá suspensão por expulsão no jogo de ida, devem seguir de fora do duelo contra o Princesa os atletas Abner e Geninho, ambos com estiramento muscular na coxa. Com o empate no Amazonas, por 1 a 1, os dois times brigam por qualquer vitória. Uma nova igualdade no placar no tempo normal leva a decisão para os pênaltis.

Quem avançar de Ferroviário e Princesa do Solimões encara nas oitavas de final o vencedor da partida entre Asa-AL e Nacional de Patos-PB. O duelo dos tubarões, cearense e amazonense, está marcado para o estádio Presidente Vargas, às 17 horas.