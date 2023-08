Sem Castilho e com Sidnei, Ceará viaja para duelo com o Guarani; Barletta desembarca

O Ceará embarcou com algumas novidades para o duelo contra o Guarani, em São Paulo. O meia Guilherme Castilho não viajou, enquanto o zagueiro Sidnei seguiu com o grupo. Ao todo, 22 jogadores foram relacionados por Guto Ferreira.

Quem desembarcou na capital cearense foi Chrystian Barletta, novo reforço do Alvinegro. O jogador chegou no fim da manhã desta terça-feira. O atacante de 22 anos é a segunda maior contratação do Ceará na história. O clube investiu R$ 6,6 milhões por 50% dos direitos econômicos do jogador.

Legenda: Chrystian Barletta desembarca no Aeroporto Pinto Martins. Foto: Lucas Castrib/SVM

VEJA LISTA DE RELACIONADOS

Goleiros: Bruno Ferreira e André Luiz;

Zagueiros: Luiz Otávio, Tiago Pagnussat, Léo Santos, Sidnei e David Ricardo;

Laterais: Paulo Victor e Formiga;

Volantes: Caíque Gonçalves, Willian Maranhão, Richardson, Zé Ricardo e Breno;

Meias: Jean Carlos e Chay

Atacantes: Erick, Janderson, Nicolas, Cléber, Erick Pulga e Bissoli

Ceará e Guarani se enfrentam nesta quarta-feira (2), em jogo da Série B do Campeonato Brasileiro. O duelo terá início às 21h30 (de Brasília). A Verdinha FM e o Diário do Nordeste acompanham o jogo ao vivo e em tempo real.