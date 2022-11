Sem brilho, Alemanha vence Omã por 1 a 0 em amistoso preparatório para Copa

Com uma atuação discreta, a Alemanha venceu Omã por 1 a 0 em amistoso disputado nesta quarta-feira, o último jogo daequipe antes da Copa do Mundo. Niclas Füllkrug, atacante do Werder Bremen, marcou o gol alemão aos 35 minutos do segundo tempo, dando assim ao técnico Hansi Flick outra opção ofensiva.

Em Mascate, capital de Omã, onde o clima é similar ao do Catar, Flick deu minutos de jogo a Youssoufa Moukoko, que vai completar 18 anos em 20 de novembro, dia da abertura do Mundial. O jovem atacante do Borussia Dortmund, surpresa na lista de convocados da seleção alemã, se mostrou um pouco nervoso na estreia, mas acertou uma bola na trave nos acréscimos do primeiro tempo.

Na estreia

Contra o Japão, primeiro adversário no Mundial, Flick confiará em jogadores mais experientes como Joshua Kimmich, Jamal Musiala, Serge Gnabry, Nico Schlotterbeck, Niklas Süle e Thomas Müller. Todos eles foram poupados contra Omã. A Alemanha estreia na Copa contra os japoneses no dia 23 de novembro. Depois,enfrenta Espanha e Costa Rica pelo Grupo E.