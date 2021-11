Sem 4 titulares, Flamengo divulga lista de relacionados contra o Ceará

O Flamengo se prepara para entrar em campo nesta terça-feira (30), quando enfrenta o Ceará, em jogo válido pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para o confronto que acontecerá no Maracanã, às 20 horas, o técnico Maurício Souza definiu a lista de jogadores relacionados, sem 4 titulares.

Jogadores como Rodrigo Caio, David Luiz, Filipe Luís e Arão não foram relacionados para a partida. Eles estiveram em campo na final da Libertadores no último sábado (27), com o lateral-esquerdo deixando o jogo por lesão.

Confira os relacionados do Flamengo

Confira os relacionados para a partida contra o Ceará pelo Brasileirão. #VamosFlamengo pic.twitter.com/WQQK712Yo3 — Flamengo (@Flamengo) November 29, 2021

Momento

O Flamengo é o vice-líder da Série A do Brasileiro com 67 pontos e tem reduzidas chances de título brasileiro. O time carioca vem de derrota na final da Libertadores para o Palmeiras no último sábado. Após a perda da taça, o técnico Renato Gaúcho foi demitido.