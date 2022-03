Seletiva para a Taça das Favelas começa neste sábado

A seletiva para a Taça das Favelas vai começar! A programação para a definição das comunidades participantes já está definida. Os jogos começam neste sábado (5) com 12 times. Conjunto Esperança, em Fortaleza. Confira a programação completa do evento de futebol de campo que reúne times de todo o Brasil.





Programação:



8h - Canidezinho x Mondubim

8h30 - Granja Portugal x Bom Sucesso

9h - Jatobá x Jatobá

9h30 - Cidade Jardim x Conjunto Ceará

10h - Santa Rosa x Conjunto Esperança

10h30 - Bom Jardim x Bom Jardim



No Mundo

A Taça das Favelas é o maior torneio da modalidade entre favelas do mundo. Mais de 100 mil jovens participam da disputa, que começa nas peneiras nas comunidades e vai até a grande final.



O intuito da competição é promover a inclusão social por meio do esporte, além de influenciar positivamente a realidade de crianças e jovens do país.

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte