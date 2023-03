Seletiva nacional de natação paralímpica terá participação de mais de 100 atletas em Fortaleza

Fortaleza recebe neste final de semana a seletiva nacional de natação paralímpica. Mais de 130 atletas, de 15 entidades, vão estar no Náutico Clube Cearense para competirem nas S1 A S14 (deficiência física, visual e intelectual).

Esta competição é seletiva para a etapa nacional do circuito Brasil paralímpico de natação, que acontece em maio, na cidade de São Paulo. Para Guillermo Sanchis, presidente da Federação Cearense de Desportos Aquáticos (FCDA), a competição figura entre as melhores já promovidas pela Federação pelo grande número de atletas envolvidos.

“Avalio essa competição como o melhor evento de natação paralímpica já realizada dentro do estado do Ceará e do Brasil, pelo nível de organização, número de atletas e entidades participantes”, disse Sanchis.

Um dos destaques no Ceará no esporte paralímpico, o nadador Henrique Gurgel, também estará na disputa por uma vaga nacional. Gurgel se prepara para as competições internacionais 2023, na programação tem as competições de Portugal, Argentina, Colômbia, Chile e Alemanha.