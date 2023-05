Seleção será convocada para amistosos no domingo e terá Ramon Menezes como técnico

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou através de seu site oficial que o técnico Ramon Menezes irá anunciar neste domingo (28), às 11h30, na sede da CBF, no Rio de Janeiro (RJ), a convocação do time principal da Seleção Brasileira para os amistosos contra Guiné e Senegal, que serão disputados em junho.

Esta será a segunda vez que o atual treinador da Seleção Brasileira Sub-20 irá assumir como o time principal da Seleção Brasileira como técnico interino. No dia 25 de março, sob o comando de Ramon, o Brasil acabou sendo derrotado por 2 a 1 para Marrocos, jogando fora de casa.

Legenda: Ramon Menezes no comando da Seleção Brasileira Foto: Rafael Ribeiro / CBF

De acordo com a CBF, Ramon deixará a Argentina após o jogo da Seleção contra a Nigéria, pela fase de grupos da Copa do Mundo Sub-20, partida que acontece neste sábado (27), às 15h de Brasília. O Brasil ocupa atualmente a segunda colocação do Grupo D, atrás da Nigéria e à frente de Itália e República Dominicana.

Segundo informou o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, nesta sexta-feira (26), ele e os demais integrantes da Confederação seguem em busca do novo treinador da Seleção Brasileira, que ocupará a vaga deixada por Tite após a disputa da Copa do Mundo de 2022, no Catar.

A Seleção Brasileira enfrenta Guiné no dia 17 de junho, em Barcelona (ESP), e Senegal no dia 20 de junho, em Lisboa (POR).