Seleção olímpica também tem corte por suspeita de envolvimento de jogador em aposta

Para esses jogos, Ramon apresentou uma lista com apenas 22 jogadores, um a menos que o habitual. E confirmou que a falta de um nome se deveu à mesma investigação que envolve Lucas Paquetá.



"O Diniz foi muito feliz na resposta que ele deu alguns minutos atrás, e eu também vou usar a verdade aqui: o Luiz Henrique era um atleta convocado. Vamos aguardar, vamos ver", afirmou o treinador. "Nas próximas horas vou passar para vocês um outro nome."

Cartões amarelos

Segundo o GE, a aposta que levantou suspeitas sobre Lucas Paquetá chamou a atenção pelos valores envolvidos e pelo fato de ser casada: os autores só ganhariam se Paquetá levasse cartão amarelo contra o Aston Villa, e se o atacante Luiz Henrique, do Betis, também recebesse diante do Villarreal, no mesmo dia. Os dois jogadores ainda não se pronunciaram.

A informação sobre a investigação se tornou pública no início da tarde, cerca de uma hora antes do horário previsto para a divulgação da primeira lista de convocados de Fernando Diniz. Coincidência ou não, a convocação - que tradicionalmente acontece no horário marcado - iniciou com 21 minutos de atraso.

Para os dois amistosos do Brasil diante do Marrocos, no próximo mês, Ramon Menezes pôde convocar pela primeira vez todos os atletas que gostaria - com a exceção de Luiz Henrique. Isso porque os jogos serão realizados na data Fifa, quando não haverá jogos de clubes.



CONFIRA OS CONVOCADOS



Goleiros: Gabriel Grando (Grêmio); Matheus Cunha (Flamengo) e Mycael (Athletico-PR)



Laterais: Arthur (Bayer Leverkusen), Vinicius Tobias (Real Madrid), Abner (Real Betis) e Welington (São Paulo)



Zagueiros: Vitão (Internacional), Lucas Halter (Goiás), Robert Renan (Zenit) e Morato (Benfica).



Meio-campistas: João Gomes (Wolverhampton), Marlon Gomes (Vasco), Maurício (Internacional), Andrey (Chelsea) e Danilo (Nottingham Forest).



Atacantes: Lázaro (Almería), Marcos Leonardo (Santos), Vitor Roque (Athletico-PR), João Pedro (Brighton), Igor Paixão (Feynoord) e Paulinho (Atlético-MG).