Seleção masculina de vôlei vence República Checa em jogo tenso

O principal destaque da partida foi Darlan, com 23 pontos. Ele substituiu o irmão Alan durante a partida e mudou o futuro da seleção brasileira. Ao final da partida, foi ovacionado pelos torcedores. Nas comemorações, fez um gesto característico do Naruto, um anime japonês de ninjas, muito assistido pelos brasileiro.



"A torcida eleva muito o meu nível dentro de quadra, me faz sentir mais leve. Não tem explicação. É inacreditável tudo isso. Vou guardar na memória para sempre. Foi o jogo da minha vida", disse Darlan, claramente emocionado ao final da partida.

Legenda: Darlan foi o melhor do Brasil na partida e determinante para a vitória Foto: Divulgação / CBV

Como foi o jogo

A República Checa não era vista como uma seleção que poderia complicar o caminho da seleção brasileira rumo à Olimpíada, mas não se deve julgar o livro pela capa. A equipe europeia fez um primeiro set impecável e se aproveitou de alguns erros brasileiros para vencer por 25/22.



A seleção brasileira chegou a evitar dois set points, mas não evitou a derrota no primeiro set. A história do Brasil, no entanto, já começava a mudar com a entrada de Darlan na vaga do seu irmão Alan. No segundo set, o fã de Naruto brilhou e carregou a seleção brasileira, que venceu por 25/16. Além da grande atuação de Darlan, que chegou, neste momento, a sete pontos na partida, destacou-se os erros da República Checa: oito no total.



No terceiro set, o Brasil voltou a dominar e sob a batuta de Darlan se colocou à frente da partida. Ele, inclusive, fez o ponto decisivo em um bonito ace, o que fez levantar as arquibancadas do Maracanãzinho.



A República Checa cresceu novamente no quarto set e nem mesmo Darlan foi o suficiente para evitar o empate, com boa atuação de Sotola. O Brasil ainda reagiu no fim, mas acabou perdendo por 25 a 21, após um erro de saque de Honorato.



No quinto set, mais emoção. A República Checa largou na frente e continuou assim até ter um match point a seu favor. Apoiado pelos torcedores, a seleção brasileira não desistiu, evitou a derrota e ainda virou em bloqueio de Flávio para confirmar a vitória.



O Brasil volta à quadra na próxima terça-feira, no Maracanãzinho, às 20h30, quando enfrenta a Alemanha. A seleção brasileira soma cinco pontos, na liderança do Pré-Olímpico.