Seleção masculina de basquete perde jogo contra Alemanha e está fora das Olimpíadas de Tóquio

O basquete masculino do Brasil está fora dos jogos olímpicos de Tóquio. A seleção disputou a vaga contra a Alemanha neste domingo (4) nos jogos Pré-Olímpicos de Split, na Croácia, mas saiu derrotada por 75 a 64.

O jogo começou com vantagem da equipe alemã, que abriu o placar com duas cestas de três pontos. Mas já aos quatro minutos, o Brasil virou o placar com lances de Cabloco e Alex, seguido por uma cesta de três pontos de Benite, totalizando 7 a 6 para a seleção brasileira.

O início do jogo foi marcado por erros das duas seleções. Aos oito minutos de jogo, a seleção alemã virou o jogo para 14 a 13 em duas jogadas de Leo Meindl.No segundo quarto, a Alemanha abriu vantagem com um placar 19 a 17 em menos de dois minutos.

O Brasil empatou logo depois numa cesta de Marcelinho Huertas, mas a Alemanha voltou a marcar, fazendo 23 a 19. Com uma jogada de Varejão, o placar diminuiu para o Brasil, de 23 a 21. Mas os alemães dispararam após cesta de três de Benzing, abrindo 11 pontos - 34 a 23 - a dois minutos do intervalo.

3° quarto

No terceiro quarto, o Brasil empatou com Alemanha, deixando o placar 38 a 38. Aos três minutos de jogo, Yago sofreu uma falta, o que deu origem a uma jogada que colocou o time brasileiro na frente: 39 a 38. A equipe alemã virou o placar ao acertar dois ataques seguintes, abrindo uma vantagem de 4 pontos sob o Brasil. Aos 7 minutos, Wagner fez 45 a 39.

No minuto seguinte, o jogador ganhou uma disputa no garrafão e marcou 47 a 41. Yago fez falta em Wagner aos 9 minutos. Como o alemão converteu os quatro lances livres, o placar foi a 51 a 42. O placar do quarto foi de 52 a 46.

Último quarto

O Brasil abriu o placar do último quarto com uma cesta de Varejão. Benzig respondeu com uma bola de três para a Alemanha. No terceiro minuto, o placar já estava de 58 a 50 para os alemães.

Aos seis minutos, Benite chegou a marca de apenas 2 acertos em 16 tentativas em lances de quadra, após um erro de chute para três. No minuto seguinte, Wagner puxou um contra-ataque marcando 67 a 56. No lance seguinte, Benite acertou um lance de três e a diferença do placar caiu de 67 para 59.

A dois minutos de acabar o jogo, Obst acertou bola de três, deixando o placar de 70 a 59 para o time europeu. Já no fim da partida, restou aos alemães apenas a administrarem o resultado. O placar final foi de 75 a 64.