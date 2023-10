Seleção Feminina de Vôlei passa fácil pela Argentina no Pan de Santiago

Na quadra, a seleção feminina de vôlei mais uma vez prevaleceu com o seu favoritismo e passou fácil pela Argentina por 3 sets a 0, parciais de 25/13, 25/20 e 25/18.

O grande destaque da partida foi a ponteira Helena Wenk, de apenas 17 anos e 1,99m. Ela apareceu nos momentos mais importantes do confronto para cravar a bola no chão.



Próximo jogo

O Brasil volta para a quadra nesta segunda-feira, às 10 horas, contra Porto Rico, com a oportunidade de garantir uma vaga já na semifinal.

No Pan-Americano, o líder de cada grupo já avança direto para a próxima fase e a seleção está com a primeira posição muito bem encaminhada após duas vitórias - estreou contra Cuba também com vitória por 3 sets a 0.