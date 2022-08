Seleção da 23ª rodada da Série A tem três jogadores do Fortaleza; veja nomes escolhidos

A seleção da 23ª rodada da Série A de 2022 foi divulgada nesta terça-feira (23), com três jogadores do Fortaleza na escalação. A definição foi realizada através de enquete na conta oficial do torneio.

Os atletas do Leão são o zagueiro Emanuel Brítez, o volante Lucas Sasha e o atacante Moisés. No domingo (21), a equipe venceu o Corinthians por 1 a 0, na Arena Castelão, com um gol de Moisés.

Os demais selecionados são: goleiro João Paulo (Santos); zagueiro Caetano (Goiás) e Mercado (Internacional); lateral-esquerdo Ayrton Lucas (Flamengo); meias Nathan (Fluminense), Soteldo (Santos) e Michel Araújo (Fluminense); e o atacante Willian (Fluminense). O técnico é Fernando Diniz, deixando a equipe carioca com quatro membros.