Seleção cearense de Kickboxing conquista 10 medalhas no Campeonato Sul-Americano da modalidade

Representando o Estado do Ceará no Campeonato Sul-Americano de Kickboxing, entre os dias 8 e 12 de dezembro, a Seleção Cearense, comandada pelos técnicos Ricardo Koreano e Erandir Pereira, conquistou 10 medalhas, sendo 4 de ouro, 3 de prata e 3 de bronze.

Ao todo, a delegação cearense contou com 13 pessoas, sendo 10 atletas - ou seja, todos medalharam -, 1 diretora estadual e 2 treinadores. O evento aconteceu em Cascavel, no interior do Paraná, e reuniu atletas de 14 países da América do Sul. O Brasil teve, ao todo, 280 atletas participantes.

Mateus dos Santos Mesquita, Francisco Hiatagan Paula Sousa Uchôa, Antônia Gesilane da Silva Dias e Francisco Sérgio Ferreira da Cruz Júnior conquistaram a medalha de ouro, representando o Estado do Ceará na competição.

Marcelo de Oliveira Damásio Júnior, Jéssica Coelho da Cruz Nepomuceno e Matheus Sales de Moura conquistaram a prata, enquanto Diego da Silva Lobo, Jonathan Matos do Nascimento e Francisco Rafael Moura dos Santos conquistaram o bronze, todos representando a Seleção Cearense.

Para o treinador Ricardo Koreano, o feito conquistado pela Seleção Cearense "era um sonho" há um ano. Com o esforço diário e persistência, os resultados foram obtidos e, enfim, podem ser celebrados.

Ricardo Koreano Treinador Em junho de 2020 isso tudo ainda era um sonho. Corríamos atrás de apoiadores, patrocinadores, políticas públicas ou de alguém que acreditasse no sonho do atleta cearense de kickboxing. Encontramos portas fechadas, ouvimos muitos 'nãos', deboche, desdém e falta de sensibilidade. Mas não paramos. É impossível parar a minha fé, a minha vontade de vencer, a minha sede em proporcionar o que nunca tive: a valorização do atleta. Vencemos no Brasileiro do Rio de Janeiro, vencemos no Sul-americano no Paraná e ganhamos na vida.

"Pela primeira vez todos os cearenses medalharam, todos os cearenses estão de volta para nossos lares, com as medalhas penduradas no pescoço e as malas cheias de orgulho e gratidão pelo trabalho bem feito. Mais um sonho realizado", completou.

Legenda: Medalhistas cearenses de Kickboxing, no Campeonato Sul-Americano da modalidade, tiveram apoio do Governo Estadual e da Prefeitura Municipal Foto: Divulgação

Próxima competição

A seleção cearense se prepara agora para a disputa da Copa América de Kickboxing, que será realizado entre os dias 18 e 22 de março, no Mato Grosso do Sul, região Centro-Oeste do Brasil.

