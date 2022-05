Seleção Brasileira vai desfalcar Atlético-MG e Palmeiras em jogos do Brasileirão; veja quais

Três jogadores que atuam no futebol nacional foram convocados para os amistosos da Seleção Brasileira no mês de junho. Assim, Weverton e Danilo, do Palmeiras, e Guilherme Arana, do Atlético-MG, vão desfalcar as equipes no Campeonato Brasileiro.

O Brasil vai enfrentar Coreia do Sul e Japão nos dias 2 6 de junho, respectivamente. Um terceiro adversário ainda será definido, mas deve ser uma seleção africana. No entanto, a partida deve ser realizada em 11 de junho, na Europa. Os jogos são preparatórios para a Copa do Mundo do Catar, que terá início em novembro deste ano.

Como o calendário do futebol brasileiro não se adequa às Datas Fifa, tanto o Verdão quanto o Galo vão perder os jogadores em quatro partidas do Brasileirão. Os três jogadores vão se apresentar à Seleção no próximo dia 26 de maio.

Arana não estará disponível para atuar pelo Atlético-MG nos jogos contra Avaí, Palmeiras, Fluminense e Santos. Já Weverto e Danilo estarão ausentes nas partidas com Santos, Atlético-MG, Botafogo e Coritiba. Veja tabela do Brasileiro.