Seleção Brasileira realiza segundo treino no Catar sob olhar de membro da família real

O técnico Tite comandou, nesta segunda-feira (21), a segunda atividade da Seleção Brasileira no Catar com a presença de membro da família real do país. O sheik Tanim Fahad Al Thani, quarto filho do emir Hamad bin Khalifa Al Thani, acompanhou a ação. Ele é presidente do clube Al Arabi e proprietário do Grand Hamad Stadium.

Na ocasião, Tanim Fahad Al Thani presenteou o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, com a camisa do Al Arabi. O mandatário brasileiro devolveu a gentileza com uma camisa da Seleção Brasileira.

O segundo treino do Brasil em Doha começou meia hora antes do previsto pela comissão técnica. A primeira ação foi uma reunião no centro do campo entre membros do staff brasileiro e jogadores. Tite passou orientações com suporte de um monitor junto aos 26 jogadores convocados.

O treinador brasileiro já tem em mente o time que entrará em campo na estreia contra a Sérvia. Mas não deu mais detalhes sobre os 11 titulares que iniciam na quinta-feira.

O treino de terça-feira está marcado para às 17h e será totalmente fechado. Já na quarta-feira acontece a última atividade antes da primeira partida do Brasil no Mundial. O treino, também fechado para imprensa, será às 18h.

ESTREIA DO BRASIL

A Seleção Brasileira inicia jornada na Copa do Mundo do Catar na próxima quinta-feira (23), às 16h, horário de Brasília, diante da Sérvia. O confronto acontece no estádio Lusail, no Catar.