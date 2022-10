Seleção Brasileira fica no pote 2 da Copa do Mundo Feminina; veja seleções classificadas

A Fifa definiu os potes da fase de grupos da Copa do Mundo Feminina, que ocorre em 2023 na Austrália e na Nova Zelândia. A Seleção Brasileira não foi uma cabeça de chave e ficou no Pote 2, o que pode aumentar o nível dos adversários na briga pela classificação ao mata-mata do Mundial.

A decisão é feita com base no ranking internacional de equipes nacionais. O Brasil está na 9ª posição geral. Os rivais do Pote 1 são: Nova Zelândia, Austrália, Estados Unidos, Suécia, Alemanha, Inglaterra, França e Espanha.

A competição será a primeira da entidade com 32 participantes. Todos os classificados ainda não foram indicados devido aos jogos da repescagem. O sorteio será feito para 22 de outubro.

Potes da Copa do Mundo Feminina de 2023

POTE 1

Nova Zelândia (Grupo A)

Austrália (Grupo B)

Estados Unidos

Suécia

Alemanha

Inglaterra

França

Espanha

POTE 2

Brasil

Canadá

Holanda

Noruega

Japão

Itália

China

Coreia do Sul

POTE 3

Dinamarca

Suíça

Colômbia

Vietnã

Irlanda

Argentina

Costa Rica

Jamaica

POTE 4

Nigéria

Filipinas

Zâmbia

Marrocos

África do Sul

Repescagem 1

Repescagem 2

Repescagem 3