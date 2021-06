Seleção Brasileira Feminina vence Rússia por 3 a 0 em amistoso preparatório para os Jogos Olímpicos

A Seleção Brasileira Feminina venceu a Rússia nesta sexta-feira (16), em amistoso preparatório para os Jogos Olímpicos, por 3 a 0, no Estádio Municipal Cartagonova, em Cartagena, na Espanha. Bruna Benites (2x) e Andressa Alves marcaram os gols do Brasil na partida.

O duelo teve amplo domínio das Guerreiras do Brasil. As comandadas de Pia Sundhage abriram o placar aos 41 minutos do 1° tempo. Após cobrança de escanteio de Andressinha e desvio de Ludmilla, Bruna Benites empurrou para o gol.

A zagueira voltaria a balançar as redes da goleira Grichenko no 2° tempo. Novamente após cobrança de escanteio, Bruna Benites cabeceou no canto esquerdo e ampliou o marcador para o Brasil. O tento final saiu dos pés de Andressa Alves - substituindo Marta na etapa final - após bela jogada individual.

Próximo adversário

Às vésperas das Olímpiadas de Tóquio, a Seleção Brasileira Feminina realiza mais um amistoso preparatório na segunda-feira (14), às 16h, contra o Canadá. O duelo será o último teste das brasileiras antes dos Jogos Olímpicos. No dia 17 de junho, Pia Sundhage convoca as atletas que participarão do evento esportivo.