Seleção brasileira feminina vai enfrentar a China em jogo-treino antes da Copa do Mundo

A seleção brasileira feminina de futebol fará um jogo-treino com a China, nesta quinta-feira (13). Com a proximidade da Copa do Mundo, a equipe segue a preparação para o torneio que será disputado na Austrália e na Nova Zelândia.

O jogo será disputado no campo do Royal Pines, na cidade de Gold Coast, onde fica a base da seleção na Austrália. A atividade foi marcada para as 12 horas, pelo horário local. E será fechada à imprensa. O jogo-treino terá três tempos de 30 minutos, nos quais a técnica Pia Sundhage poderá fazer seus últimos testes antes da estreia na Copa, no dia 24.

Nesta quarta, ela comandou um coletivo, de 11 contra 11, em atividade fechada. Ela definiu quem serão as titulares do jogo-treino e deu atenção especial às jogadas de bola parada, tanto ofensivas quanto defensivas.

"É importante pra gente poder avaliar também como que está a nossa parte tática, como a equipe está evoluindo e o que vamos precisar melhorar até a estreia no Mundial. Vai ser mais importante em questão de ajuste para a nossa estreia na Copa do Mundo", comentou a goleira Letícia.

Na sua avaliação, a atividade com a China será bom teste para as brasileiras. "Mesmo sendo uma seleção que a gente não enfrente na primeira fase da Copa do Mundo vai gerar um certo desconforto e uma dificuldade, onde vamos ver o que realmente está pronto para o Mundial e o que precisamos melhorar. Acho que é boa essa mistura de escolas porque, assim, chegamos preparadas para tudo que possa acontecer no Mundial e não ter nenhum imprevisto."

O último confronto entre brasileiras e chinesas aconteceu na Olimpíada de Tóquio, em 2021, quando o Brasil goleou por 4 a 0.

A estreia da seleção está marcada para o dia 24, contra o Panamá, na cidade de Adelaide. Pelo Grupo F, os adversários seguintes serão a França, no dia 29, em Brisbane, e a Jamaica, em Melbourne, em 2 de agosto.