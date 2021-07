Seleção Brasileira feminina usa nova regra da Fifa e convoca mais quatro jogadoras para Olimpíadas

Após o anúncio de mudança no regulamento do torneio de futebol nos Jogos Olímpicos, a seleção feminina do Brasil vai contar com as quatro atletas que, inicialmente, foram convocadas como suplentes por Pia Sundhage. Com isso, a goleira Aline Reis, a lateral Letícia Santos, a meia Andressa Alves e a atacante Gio Queiroz farão parte da lista olímpica.

As quatro atletas convocadas jogam em clubes da Europa. Aline Reis, goleira veterana e que disputou as Olimpíadas do Rio, atualmente atua no Tenerife-ESP. Andressa Alves é atleta da Roma-ITA, Letícia Santos joga no Frankfurt-ALE e a jovem Gio Queiroz, de apenas 18 anos, atua no Barcelona-ESP.

Nesta quarta-feira (30), a Fifa decidiu que as delegações do futebol olímpico masculino e feminino poderão levar mais quatro atletas além do que foi inicialmente previsto. A mudança foi feita após pedidos de seleções que participam da competição.

Mudança na regra

Há algumas semanas, os treinadores das seleções dos Estados Unidos, Holanda e Suécia se juntaram em uma tentativa de diálogo com o Comitê Olímpico Internacional para que essas quatro novas vagas fossem viabilizadas devido à pandemia de Covid-19, que alterou também o futebol no mundo.

A seleção brasileira feminina estreia na Olimpíada de Tóquio no dia 21 de julho, contra a China, no estádio de Miyagi. Confira a lista inicial de convocação do Brasil:

GOLEIRAS

Bárbara (Avaí/Kindermann)

Letícia (Benfica-POR)

DEFENSORAS

Rafaelle (Palmeiras)

Bruna Benites (Internacional)

Erika (Corinthians)

Poliana (Corinthians)

Tamires (Corinthians)

Jucinara (Levante-ESP)

MEIO-CAMPISTAS

Formiga (Paris Saint-Germain-FRA)

Julia Bianchi (Palmeiras)

Andressinha (Corinthians)

Duda (São Paulo)

Adriana (Corinthians)

Marta (Orlando Pride-EUA)

Debinha (North Carolina Courage-EUA)

ATACANTES

Bia Zaneratto (Palmeiras)

Geyse (Madrid-ESP)

Ludmila (Atlético de Madrid-ESP)