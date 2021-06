Seleção Brasileira feminina bate a Coreia do Sul e avança à semi da Liga das Nações

A seleção brasileira feminina de vôlei derrotou a Coreia do Sul por 3 sets a 0 nesta sexta-feira (18), na abertura da 5ª e última rodada da fase de classificação, e conseguiu a vaga antecipada às semifinais da Liga das Nações, que está sendo disputada na cidade de Rimini, na Itália.

Com o resultado, o Brasil chegou aos 34 pontos, com 11 vitórias e apenas duas derrotas. Assim, a equipe se mantém na segunda colocação e garante classificação, já que não pode mais ser ultrapassada pela atual 5ª colocada Rússia. Os Estados Unidos são os líderes invictos, o Japão está em terceiro lugar e a Turquia, em quarto.

O Brasil volta à quadra neste sábado (19) para enfrentar a Holanda, a partir das 14h30 (de Brasília), pela penúltima partida da fase de classificação. Na última rodada, no domingo, às 16 horas, o time de Zé Roberto Guimarães enfrenta a Turquia.

Destaques em quadra

Fê Garay e Tandara foram as maiores pontuadoras do Brasil, com 13 e 12 pontos, respectivamente. Mas a que marcou mais na partida foi a sul-coreana Kim Koung, com uma atuação fantástica, principalmente no segundo set, terminando com 17 pontos.

Sem Carol, Zé Roberto Guimarães escalou Bia no time titular. O restante da equipe foi: Macris, Tandara, Carol Gattaz, Fê Garay, Gabi e Camila Brait (líbero). Adenizia entrou no segundo set para ajudar a desafogar o Brasil no momento difícil da parcial, e ficou até o final. As inversões desta vez foram com Dani Lins e Rosamaria.