Seleção brasileira é destaque por talento ofensivo: 'O Brasil assusta', diz imprensa internacional

A seleção brasileira tem impressionado a imprensa internacional. O jornal espanhol As e o periódico francês L'Equipe deram destaque ao time verde amarelo nas edições desta quarta-feira (28). A equipe nacional venceu a Tunísia por 5 a 1 no último amistoso antes da Copa do Mundo do Catar.

Na capa do jornal impresso do L'Equipe, a imagem da Canarinho com o título: 'O Catar é logo ali". Na publicação, uma advertência:

“Onde estão os competidores dos Blues (da França)? Se Brasil e Argentina impressionam, Alemanha e Inglaterra nem tanto. Sem dúvida, este é o sinal de que nunca vamos crescer: basta sempre lermos Brasil e Copa do Mundo na mesma frase para que a luz se acenda, e de repente nos sintamos preocupados”.

O espanhol AS trouxe a seleção com o título: "O Brasil assusta." A publicação traz ainda:

“Faltam menos de dois meses para o início da Copa do Mundo e uma coisa é certa: o Brasil é um dos grandes favoritos, se não o mais. A equipe de Tite tem um talento ofensivo sem fim, capaz de te destruir em apenas alguns minutos e te deixar sem opções de reação”.

A Copa do Mundo do Catar terá início em 20 de novembro. O Brasil estreia contra a Sérvia no dia 24 de novembro. Confira agenda de jogos aqui.