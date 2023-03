Seleção Brasileira deseja novo treinador até abril; veja nomes

A CBF segue em busca de um novo treinador para a Seleção Brasileira. No sábado (25), caberá ao interino Ramon Menezes comandar o Brasil no amistoso com o Marrocos, em Tanger. Enquanto isso, a entidade prepara uma oferta para um candidatos em abril.

O foco principal é Carlo Ancelotti, do Real Madrid. O nome do italiano começou a ser especulado ainda no fim do ano passado, mas nunca foi confirmado - nem o dele, nem o de nenhum outro.

O silêncio da entidade tem dois motivos. Uma é a preocupação em não causar nenhum embaraço com o treinador que está empregado. A outra seria se precaver para o caso de um insucesso.

Ancelotti é possível?

Ancelotti tem mais um ano de contrato com o Real Madrid. O clube está prestes a disputar as quartas da Liga dos Campeões e, ainda que esteja distante da liderança, também tem chance de conquistar o Campeonato Espanhol. Assim, o treinador dificilmente irá abrir negociações com a CBF antes de ter a temporada atual definida.

Legenda: José Mourinho está no comando da Roma e tem experiência em gigantes da Europa Foto: divulgação / Roma

O mesmo pensamento vale para outro técnico que está no radar: o português José Mourinho, da Roma. Assim como Ancelotti, ele tem contrato até meados de 2024 e uma saída agora demandaria quebra de acordo.

Outros nomes na lista

No rol de opções, o francês Zinédine Zidane e o espanhol Luis Enrique também foram citados como possíveis nomes. E há ainda outros dois estrangeiros que se colocaram à disposição para treinar o Brasil: o português Jorge Jesus, cujo contrato com o Fenerbahçe, da Turquia, não deverá ser renovado; e o alemão Joachim Löw, ex-técnico da Alemanha.

Dentre os que atuam no Brasil, Abel Ferreira e Fernando Diniz são dois treinadores que foram associados à Seleção, mas nenhum ocupa o topo da lista entre os favoritos.