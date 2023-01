Seleção Brasileira: veja agenda de jogos no Campeonato Sul-Americano Sub-20

A seleção brasileira sub-20 volta aos gramados para disputar o Campeonato Sul-Americano na noite desta quinta-feira (19), na Colômbia. Apesar de algumas ausências, o Brasil conta com grandes promessas do futebol que estarão nos jogos. O primeiro desafio da Seleção será contra o Peru, no estádio Pascual Guerrero às 19h.

Os adversários do Brasil na fase de grupos serão Peru, Argentina, Colômbia e Paraguai, respectivamente.

FORMATO

Todas as 10 seleções são divididas em dois grupos de cinco e cada equipe joga quatro partidas em uma fase todos contra todos. As três melhores equipes de cada grupo avançam e jogam cinco partidas.

Diferente da maioria dos torneios internacionais, o Sul-Americano não tem partida final. São os resultados da última fase que determinam o campeão e os classificados para o Mundial Sub-20.

AGENDA DE JOGOS

19/01 | Peru x Brasil | 19h

| 19h 23/01 | Argentina x Brasil | 21h30

| 21h30 25/01 | Brasil x Colômbia | 21h30

x Colômbia | 21h30 27/01 | Brasil x Paraguai | 21h30

JOGADORES CONVOCADOS

Goleiros:

Kaíque - Palmeiras

Kauã Santos - Flamengo

Mycael - Athletico

Laterais:

Arthur - América -MG

Kaiki Bruno - Cruzeiro

Patryck - São Paulo

Zagueiros:

Beraldo - São Paulo

Douglas Mendes - Red Bull Bragantino

Robert - Corinthians

Weverton - Cruzeiro

Meio campistas:

Andrey Santos - Vasco da Gama

Marlon Gomes - Vasco da Gama

Matheus França - Flamengo

Ronald - Grêmio

Victor Hugo - Flamengo

Atacantes:

Endrick - Palmeiras

Giovani - Palmeiras

Marcos Leonardo - Santos

Matheus Martins - Fluminense

Sávio - PSV

Vitor Roque - Athletico

Ângelo - Santos