Sejuv notifica CBF sobre ação de Felipe Alves no gramado da Arena Castelão

A Secretaria de Esporte e Juventude (Sejuv) notificou à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) sobre a ação do goleiro Felipe Alves, do Fortaleza, na Arena Castelão durante o Clássico-Rei de quarta-feira (2). O atleta fez um buraco no gramado em área que seria defendida pelo Ceará.

Em nota, a entidade classificou o movimento como “atitude antidesportiva”. A Sejuv também ressaltou que o campo recebeu serviços de melhoria em intervalo curto e recebeu “intervenção emergencial” após o incidente com o arqueiro tricolor.

Vale ressaltar que o episódio foi registrado em súmula pelo árbitro Wagner do Nascimento Magalhães (FIFA / RJ). No documento, o juiz ressalta que não viu a ação, mas foi avisado pelo técnico Guto Ferreira, do Vovô, quando retornou ao campo de jogo para o 2º tempo.

Wagner do Nascimento Magalhães (FIFA / RJ) Árbitro do Clássico-Rei "Após essa informação fui verificar, e a grama estava em condições de jogo. Informo que o fato não foi visto em campo pela equipe de arbitragem".

Apesar da equipe de arbitragem não ter visto o espaço danificado pelo goleiro, uma equipe de manutenção precisou realizar reparos antes da retomada do jogo. O presidente Robinson de Castro, do Ceará, entrou em campo para verificar a situação e conversou com atletas sobre a situação.

Legenda: Reparo em gramado da Arena Castelão no Clássico-Rei Foto: divulgação

Já o próprio goleiro, através da assessoria do Fortaleza, reconheceu o erro e explicou que a atitude não teve a intenção de prejudicar Richard, mas foi uma ação de raiva por conta das condições ruins do gramado.

Confira nota da Sejuv:

A Secretaria do Esporte e Juventude (Sejuv) informa que notificou à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) a atitude antidesportiva do jogador Felipe Alves, flagrado arrancando tapete do gramado da Arena Castelão.

O campo recebeu serviços de melhoria há pouco mais de uma semana. Ontem, após a atitude do jogador, o local afetado passou por intervenção emergencial. Agora, a manutenção segue normalmente.