Seis carros se envolvem em acidente em treino da W Series; veja vídeo

Seis carros da W Series, categoria feminina de fórmula, envolveram-se em um acidente no treino de classificação do Grande Prêmio (GP) da Bélgica, nesta sexta-feira (27). Apesar da batida violenta, todas as pilotas envolvidas ficaram sem ferimentos graves. As informações são da revista Istoé.

No acidente, estavam as pilotas Sarah Moore, Abbie Eaton, Belen García, Fabienne Wohlwend, Ayla Agren e Beitske Visser. As duas últimas precisaram ser levadas ao hospital, embora não corram risco de morte. Já as demais foram atendidas no centro médico do Circuito de Spa-Francorchamps.

Vídeos do acidente registrados por fãs mostram que Moore deslizou, sem realizar contatos iniciais, na altura das curvas Eau Rouge-Raidillon, sendo atingida por Eaton, que rodou e tocou o nico do carro da britânica logo antes de ser atingida por Visser.

As outras pilotas entram em colisão na sequência, levando as demais para fora da pista com o choque.

Conforme o Globo Esporte, há suspeitas de que o óleo deixado pelos treinos da Fórmula 1 e a umidade da pista com a volta da chuva tenham afetado a aderência dos veículos.

Segundo a publicação, a bandeira vermelha foi acionada para o resgate das pilotas, e o treino de classificação, interrompido por cerca de meia hora, recomeçando em seguida.

A pole position ficou com a atual campeã, Jamie Chadwick, da Veloce, com Alice Powell em segundo e Nerea Marti em terceiro. A corrida ocorre neste sábado (28).