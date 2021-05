Seis atletas do Ceará que jogarão na quarta-feira estarão no banco pela Sul-Americana após acordo

O Ceará terá dois jogos seguidos em um intervalo menor do que as 66 horas regulamentares, enfrentando o Ferroviário na quarta-feira, às 15h30, na Arena Castelão pelo Campeonato Cearense, e no dia seguinte, enfrenta o Bolívar, às 19h15, pela Copa Sul-Americana, também no Castelão.

O planejamento do clube é utilizar dois times diferentes, mas 6 jogadores que serão titulares contra o Ferroviário, estarão no banco de reservas diante do Bolívar. Assim, estes atletas estarão na suplência menos de 48 horas de terem jogado diante do Ferroviário.

Isso só foi possível após um acordo entre clube, jogadores e Sindicato dos Atletas do Estado Do Ceará (Safece).

O presidente do sindicato, Marcos Gaúcho, foi até o clube para definir o acordo, a pedido dos atletas, que assinaram um termo de responsabilidade médico para a liberação.

Marcos explicou que a situação não é a ideal, mas que o sindicato foi sensível ao pedido dos jogadores, que querem ajudar o clube a garantir vaga na decisão do Estadual e também fortalecerem o banco de reservas no jogo da Sul-Americana, entrando em campo se necessário.

"Eu fui chamado hoje no clube e os seis atletas fizeram o pedido. O Sindicato aceitou sob circunstância de não ocorrer mais algo semelhante este ano ou no próximo. Conversamos individualmente com os jogadores e em grupo. Senti uma disposição dos jogadores em ajudar o clube mesmo com a situação não sendo a ideal".

Marcos explicou que os jogadores entenderam que podem sim atuar os 90 minutos diante do Ferroviário, se concentrarem com o outro grupo para a Sul-Americana e entrarem em campo como opção se necessário.

"O argumento deles foi querer classificar o Ceará para a final, se concentrar, descansar e estar no banco para quem sabe colaborar e participar de uma competição internacional, que é muito importante para eles. Foi uma reunião sempre conciliadora, entre sindicato, clubes e jogadores".