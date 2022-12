Segundo TV, Chelsea pode contratar Cristiano Ronaldo

O atacante Cristiano Ronaldo pode continuar jogando no futebol inglês. Após rescindir contrato com o Manchester United, o rival Chelsea demonstrou interesse em contratá-lo. A informação é do canal 'Sky Sports'.

O craque está livre no mercado após acertar a rescisão de contrato com o Manchester United, no fim de novembro e a imprensa espanhola deu como certa a contratação de Ronaldo pelo Al-Nassr por 200 milhões de euros a partir de 1º de janeiro, o que foi negado pelo jogador.

Como está o Chelsea?

O Chelsea é o 8º colocado da Premier League com 21 pontos (16 do líder Arsenal) e está nas Oitavas de Final da Liga dos Campeões para enfrentar o Borussia Dortmund.

Além dos certames nacional e europeu, disputa também a Copa da Inglaterra e a Copa da Liga inglesa. Os Blues são dirigidos pelo inglês Graham Potter, que substituiu o alemão Thomas Tuchel.

Treino no Real Madrid

Após a eliminação de Portugal nas quartas de final da Copa do Mundo no Catar, o atacante Cristiano Ronaldo, de 37 anos, está mantendo a forma no Real Madrid. Ele tem realizado atividades físicas na Ciudad Real Madrid, em Valdebebas (ESP).

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte