Sebastian Vettel anuncia aposentadoria da Fórmula 1 ao final da temporada

Absoluto durante quatro temporadas, dono de 53 vitórias e 122 pódios, até aqui, na Fórmula 1, o piloto alemão Sebastian Vettel anunciou que ao final de 2022 irá se aposentar. A decisão foi comunicada por meio de um vídeo, publicado nesta quinta-feira (28), na rede social do tetracampeão.

"Estou aqui para anunciar minha aposentadoria da Fórmula 1 ao fim da temporada 2022. Eu amo esse esporte, mas ao mesmo tempo em que há vida nas pistas, também há fora delas. Ser piloto nunca foi minha única identidade. O comprometimento com a minha paixão não tem mais espaço ao lado do meu desejo de ser um grande pai e marido. Meu objetivo mudou de ganhar corridas e brigar por títulos para ver meus filhos crescerem", ponderou o piloto no vídeo.

CONFIRA O COMUNICADO:

A decisão acontece depois de conferência na França, no final de semana, quando o piloto afirmou que gostaria de continuar competindo a Fórmula 1.

"A decisão de aposentar foi bem difícil, passei muito tempo pensando. Eu preciso de mais tempo para pensar o que eu quero para minha vida, pois, como um pai, eu quero passar mais tempo ao lado da minha família. Porém, hoje, não é sobre dizer adeus", afrimou Vettel.

CARREIRA

Sebastian Vettel fez sua estreia na Fómula 1 em 2008, quando pilotou o carro da STR (atual AlphaTauri). Em sua primeira temporada pela escuderia austro-italiana, o alemão foi destaque e, logo em seguida, partiu para ser companheiro de Mark Webber, na RBR.

Sob comando de Christian Horner, Vettel conquistou quatro títulos mundiais, de 2010 a 2013. Nas pistas, rivalizou com Lewis Hamilton, Fernando Alonso, Jenson Button.

Na temporada de 2014, Vettel deixou a RBR para assumir a Ferrari na dobradinha com o finlandês Kimi Raikkonen. Com a equipe italiana, o piloto alemão brigou pelos títulos do mundial de pilotos de 2017 e 2018. A chegada de Charles Leclerc acirrou a rivalidade interna sobre a preferência dos fãs e comandantes do time.

Após a Ferrari terminar a temporada de 2020 na 6ª colocação no mundial, pior resultado da escuderia em 40 anos. Em meio às especulações sobre sua possível aposentadoria, Vettel anunciou sua ida para a Aston Martin ao final de 2020.

ATUAL TEMPORADA

Na temporada 2021, Vettel subiu ao pódio para levantar o troféu de segundo colocado no GP do Azerbaijão. Sem figurar tanto nos pódios durante a temporada passsada, o piloto terminou o ano na 12ª posição. Atualmente, o alemão está na 14ª colocação no Mundial de Pilotos.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil