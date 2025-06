Seattle Sounders x PSG no Super Mundial de Clubes: veja horário, onde assistir e palpites

Seattle Sounders e PSG se enfrentam no Super Mundial de Clubes 2025 nesta segunda-feira (23), na terceira rodada do Grupo B da Copa do Mundo. O jogo será às 16h, no estádio Lumen Field, em Seattle (EUA). Veja onde assistir ao vivo, palpites e prováveis escalações.

ONDE ASSISTIR

A partida Seattle Sounders x PSG no Super Mundial de Clubes 2025 terá transmissão do Sportv 2, na televisão, e da DAZN e da Cazé TV, no streaming.

PALPITES

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Seattle Sounders: Frei; Roldán, John Bell, Ragen e Reed Baker-Whiting; Roldán e Vargas; Ferreira, Rusnak e Rothrock; Musovski.

PSG: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho e Nuno Mendes; Vitinha, João Neves e Fabián Ruiz; Kvaratskhelia, Gonçalo Ramos e Doué.

SEATTLE SOUNDERS X PSG | FICHA TÉCNICA