‘Se tivéssemos mais Ricardinhos e Luizes Otávios, não teríamos caído’, afirma Robinson de Castro

Robinson de Castro, ex-presidente do Ceará, foi o convidado do segundo episódio do CearáCast. Na conversa com os jornalistas Samuel Conrado e André Almeida, o ex-mandatário do Vozão falou sobre temas importantes de sua passagem no clube.

Robinson citou a relação que teve com alguns atletas que passaram por Porangabuçu. "Alguns jogadores eu guardo comigo, no meu coração. Meu maior ídolo é o Ricardinho. Você ter um ídolo que fez coisas com você que poucos fizeram é totalmente diferente. Meu outro ídolo se chama Luiz Otávio. São pessoas que merecem muita coisa. Esses caras provaram muito pra mim, em termos de comportamento, de comprometimento, e de que o dinheiro nunca é maior que a honra e o caráter", frisou.

Após a fala, André Almeida o questionou sobre a queda do Ceará para a Série B. Robinson enfatizou: Se tivessem mais Ricardinhos e Luizes Otávios, o Ceará não teria caído ano passado. Não teria nem perigo".

VEJA O VÍDEO ABAIXO:

CONFIRA A PARTICIPAÇÃO COMPLETA DO EX-PRESIDENTE ALVINEGRO: