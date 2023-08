SBT comunica saída de humorista que fez 'piada' sobre morte de pai de Gustavo Mosquito

O humorista Eros Prado não faz mais parte da equipe de comentaristas do SBT. Após fazer uma “piada” sobre a morte do pai de Gustavo Mosquito, atleta do Corinthians, o humorista foi demitido pela emissora de Silvio Santos. Em comunicado oficial, o canal se solidarizou com a família do atacante.

“O SBT lamenta o comentário feito pelo humorista Eros Prado e informa que ele não participa mais do nosso time de comentaristas. Pedimos desculpas ao Gustavo Silva (Mosquito), sua família, à torcida corintiana e a todos que se sentiram ofendidos”, declarou o SBT, nas redes sociais.

Legenda: O SBT publicou comunicado oficial confirmando a saída do comentarista Eros Prado após comentário infeliz Foto: Reprodução / Instagram



Comentário infeliz

Corinthians e Estudiantes faziam a partida de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana quando Gustavo Mosquito perdeu um gol feito, chutando a bola por cima. Após o momento, Eros Prado disse que ele chutou a redonda para “seu pai”. Após o jogo, ainda na entrevista pós-jogo, o atleta criticou o comentarista e pediu respeito.

Ainda na noite da última terça-feira (22/8), Eros pediu perdão ao jogador, disse que não tinha justificativa para a “piada” e foi desculpado pelo atacante. O humorista conseguiu o telefone de Mosquito e entrou em contato.