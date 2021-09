Atlético Mineiro tem dúvidas na escalação contra o Fortaleza após rodada das Eliminatórias

O atacante Savarino, do Atlético-MG, se tornou dúvida para o duelo contra o Fortaleza. Na partida contra o Paraguai, na noite da última quinta-feira (9), em Assunção, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, o venezuelano sentiu um problema na virilha e foi substituído.

O jogador do Atlético-MG deixou o gramado aos 22 minutos da etapa final, substituído por Bello. Ele é esperado pelo técnico Cuca na tarde desta sexta-feira (10) para reforçar o elenco alvinegro em atividade visando o jogo contra o Fortaleza, neste domingo, na Arena Castelão, em Fortaleza, pela 20ª rodada do Brasileirão. Entretanto, precisará de avaliação médica antes de ser reintegrado ao elenco.

No momento da lesão de Savarino, o zagueiro Junior Alonso, que defende a seleção paraguaia, correu na direção do companheiro de clube a fim de saber o que havia acontecido. Eles conversaram antes da saída do atleta do gramado.

Atletas de seleções se apresentam no sábado

Além de Savarino e Alonso, outros quatro jogadores do Atlético-MG estiveram por suas seleções nacionais nas Eliminatórias. Em Uruguai x Equador, o volante Alan Franco foi acionado 18 minutos do segundo tempo e acabou vendo a seleção equatoriana sofrer o gol da derrota nos acréscimos (1 a 0). No Recife, apenas o atacante Hulk entrou em campo na vitória do Brasil sobre o Peru. O goleiro Everson e o lateral-esquerdo Guilherme Arana ficaram no banco de reservas.

Os selecionáveis se apresentam ao Atlético-MG neste sábado para um treino pela manhã antes da viagem para o Ceará, onde o time enfrenta o Fortaleza no domingo. Com a provável lesão muscular, Savarino não deve embarcar com a delegação.

Retornos

A equipe mineira terá o retorno do volante Jair, recuperado de lesão na coxa, e do atacante Vargas, que estava com a seleção do Chile, mas cumpriu suspensão na última partida das Eliminatórias da América do Sul, e se reapresentou ao grupo dirigido por Cuca na quinta-feira (10). O grupo viaja na tarde de sábado (11) para Fortaleza, onde enfrentará o Tricolor do Pici, no domingo (12), às 16h, na Arena Castelão.