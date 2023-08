Saulo Mineiro se diz pronto para jogo entre Ceará e ABC, mas alerta sobre questão física

Apresentado oficialmente nesta sexta-feira (4), o atacante Saulo Mineiro afirmou que está pronto para estrear pelo Ceará neste domingo (6), contra o ABC-RN, mas fez ressalvas quanto à questão física.

Saulo disse que tem atuado constantemente desde abril, após se recuperar de uma lesão no tendão, no entanto contou que ficou sem treinar no período em que se transferia do futebol japonês para o Ceará e comparou a dinâmica do futebol brasileiro com o praticado no Japão.

“Fiquei nesse processo, de viagem do Japão para cá, cinco dias sem treinar. Essa semana já treinei normal, então acredito que a parte física tem que ter uma atenção a mais, porque no futebol japonês os treinamentos são totalmente diferentes dos daqui, é outra pegada no Brasil, o campeonato é outra pegada. Claro que tem que ter uma atenção a mais sobre isso”, mencionou.

O camisa 73 do Vovô treina, no entanto, desde a última terça-feira, quando se apresentou em Porangabuçu e garantiu estar preparado para ajudar a equipe. Regularizado, ele pode ser relacionado por Guto Ferreira para o duelo da 22ª rodada da Série B.

Encontro inédito

Com expectativa de participar do duelo contra o ABC, Saulo Mineiro também vive anseia pelo primeiro encontro com a torcida alvinegra no Castelão. Na primeira passagem dele pelo Ceará, os jogos aconteciam com portões fechados, por conta da pandemia do novo coronavírus.

“Vai ser minha primeira vez em contato com a torcida, porque na minha primeira passagem era por rede social, que não é a mesma coisa [...] estou muito feliz e motivado, muito ansioso para esse primeiro contato. Vou fazer de tudo para que seja inesquecível", disse.