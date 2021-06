Saulo Mineiro rebate comentarista que definiu futebol nordestino como "lixo" e "porcaria"; veja

Após o revés sofrido no final de semana para o Santos, o Ceará se prepara para o histórico duelo contra o Fortaleza, nesta quinta-feira (10), pela 3ª fase da Copa do Brasil. Em coletiva de imprensa pré-jogo nesta terça-feira (9), o atacante Saulo Mineiro comentou sobre a preparação do elenco alvinegro para a partida e garantiu foco máximo no Clássico-Rei.

“A gente tem que fazer diferente para poder vencer o clássico. É uma fase eliminatória, claro que a gente está trabalhando para isso desde o início da semana, o que passou no Campeonato Brasileiro ficou para trás. Agora, semana de Copa do Brasil, temos que focar, focar no clássico. Estamos trabalhando para sair vencedor e avançar à próxima fase da competição.”

O atacante aproveitou do momento para responder sobre o comentário de um radialista paulista, que chamou proferiu os termos “porcaria” e “lixo” para se referir ao futebol nordestino e ao Ceará e Bahia.

Saulo Mineiro Atacante do Ceará “Desde o início da minha carreira, um dos meus maiores sonhos era disputar uma Copa do Nordeste e tê-la no currículo. Este ano eu tive a oportunidade de realizar esse sonho e fiquei muito feliz. É o maior campeonato regional do Brasil e todo mundo sabe disso. Sabemos a força que os times nordestinos tem. Se ele falou aquilo, é porque ele não sabe e não vivencia o que vivenciamos aqui no Nordeste. É um campeonato muito disputado.”

Um novo empate entre Ceará e Fortaleza leva a decisão da vaga para os pênaltis. Porém, de acordo com Saulo Mineiro, o foco do elenco não é jogar pelo regulamento, mas entrar em campo para vencer.

“Independentemente do campeonato que for, a gente entra dentro de campo para vencer, conforme o campeonato seja, se é pontos corridos, se é fase eliminatória. A gente trabalha desde o início da temporada para sair vitorioso, para vencer. Claro que o regulamento da Copa do Brasil, se empatar, vai para os pênaltis por conta do último jogo. Mas, nós vamos entrar em campo para vencer e estamos trabalhando muito para isso. E se for para os pênaltis, é consequência.”

