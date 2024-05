Saulo Mineiro, o 'coração valente' do Ceará | CearáCast

Em um bate-papo descontraído, o atacante Saulo Mineiro foi o convidado do CearáCast desta semana, destacou a busca do elenco alvinegro para o acesso nesta temporada e falou sobre sua trajetória. Nascido e criado em Uberlândia, Minas Gerais, o centroavante do Ceará ressaltou a força da família para a continuidade no futebol e histórias de bastidores do Alvinegro de Porangabuçu.

O episódio contou com apresentação de Samuel Conrado e produção de Alexandre Mota. Você acompanha o CearáCast toda quinta-feira, às 20h34, na TV Diário, além da programação da Verdinha FM 92,5. O programa também fica disponível no youtube do JogadaSVM.

ASSISTA AO EPISÓDIO DO CEARÁCAST