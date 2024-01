Saulo Mineiro fala sobre desafios da temporada e disputa no elenco do Ceará

O Ceará enfrenta o Atlético-CE, na próxima quinta-feira (1º), no estádio Presidente Vargas, em jogo válido pela 3ª rodada do Campeonato Cearense 2024. Na coletiva de imprensa pré-jogo, o atacante Saulo Mineiro contou sobre os desafios da equipe neste início de ano, a disputa pela posição no ataque do alvinegro e sobre sua polivalência no setor.

“Temos uma equipe bastante diferente esse ano, que treinou poucas vezes juntos. E o jogador precisa dessa adaptação, é uma forma de jogo diferente que está sendo implementada pelo professor Mancini. E isso leva tempo para nos acostumarmos. Tivemos essa dificuldade no primeiro jogo e conseguimos ter uma evolução em relação ao segundo jogo”, disse o atacante.

“A gente está atuando contra equipes que já estão bem fisicamente e, por termos começado depois, acaba aparecendo uma pequena diferença física, mas já estamos nos adaptando ao que deseja o staff do professor Mancini para podermos nos doar 100% e buscar nossos objetivos”, contou.

COMPETIÇÃO INTERNA E POLIVALÊNCIA

O atacante também comentou como é a disputa por posição no elenco alvinegro e como ele trabalha para jogar em mais de uma posição.

“É uma disputa saudável entre nós. Comecei a primeira partida de titular, mas são estilos de jogos. Às vezes enfrentaremos algum adversário que usando um outro tipo de jogador vamos nos sair melhor. Todos os campeonatos que vamos jogar vai exigir isso, características diferentes para clubes diferentes. Então para o nosso elenco é tranquilo, isso faz parte do futebol e é totalmente saudável”, comentou.

“Eu venho trabalhando para jogar nas duas posições. Como todos sabem, o jogador precisa estar pronto em mais de uma posição. No começo de temporada, os treinadores fazem essa pergunta e eu sempre digo que estou trabalhando para jogar nas duas posições, então estou apto a jogar nas duas posições e isso vai variar de acordo com as equipes que vamos enfrentar, vai depender da análise. Para mim, eu me sinto confortável pelos lados ou como centroavante e o professor Mancini sabe que pode contar comigo nas duas posições”, afirmou.

*Sob supervisão do editor João Bandeira Neto