Saulo Mineiro, ex-Ceará, estreia sendo campeão da Supercopa da China

Na manhã desta sexta-feira (7), o ex-Ceará Saulo Mineiro estreou pelo Shanghai Shenhua sendo campeão da Supercopa da China em cima do rival Shanghai Port, que conta com os brasileiros Gustagol e Matheus Jussa, ambos ex-Fortaleza. O brasileiro foi titular na vitória por 3 a 2 com direito a virada nos últimos minutos.

Na final se enfrentaram o time do recém chegado Saulo Mineiro, por ter sido o vice campeão da Chinese Super League, o que equivale ao campeonato nacional da elite chinesa, e o rival Shanghai Port, por ter sido campeão da liga e da CFA Cup, o equivalente à Copa da China.

Em 2024, Saulo foi peça importante na campanha de acesso do Ceará rumo à série A do Campeonato Brasileiro. No começo de 2025, o atacante foi negociado com o time chinês por 950 mil dólares, o que equivalia a cerca de R$5,84 milhões na cotação do dólar à época.