Saulo Mineiro destaca parceria com Mendoza no Ceará

Na Temporada 2021, o atacante Saulo Mineiro tem três gols em cinco jogos e é o artilheiro do Alvinegro. No último jogo, que foi o clássico contra o Fortaleza, Saulo Mineiro foi titular, mas acabou sendo substituído na segunda etapa para a entrada de Yony González. Na hora da substituição, o atacante alvinegro balançou a cabeça e fez sinal que não gostou.

Em coletiva nesta terça (23),Saulo explicou que ficou chateado por não ter feito uma boa partida e que se cobra muito para sempre ir bem nos jogos.

‘Quem convive comigo no dia a dia sabe como o Saulo Mineiro é. Me cobro muito. Fico dias, semanas me cobrando por não ter feito um jogo bom. Eu não gostei da minha atuação. Creio que posso dar mais dentro de campo. Quando fui sair, fiquei triste comigo porque podia dar mais e não consegui. O único jeito que posso fazer é trabalhar na semana, não errar o que errei no próximo jogo e ajudar a equipe’, disse o atacante.

No Clássico, o atacante teve um parceiro novo, que foi Mendoza. E o Saulo avaliou como foi essa parceria e não faltaram elogios para o companheiro de ataque.

‘Tem uma semana, praticamente, que a gente vem trabalhando juntos. Ele é um cara sensacional tanto no futebol como fora de campo.Característica dele é muito boa. Um jogador muito rápido, muito inteligente, com muita técnica. Então acredito que vai ajudar muito. Na minha característica, é muito bom jogador assim, ajuda bastante. Vou trabalhar para que a gente possa ter mais sequência.’

O próximo adversário do Ceará é o Botafogo/PB, pela quinta rodada da Copa do Nordeste na quinta (25) fora de casa e claro que o pensamento é apenas um: vencer.

‘O nosso objetivo é sempre vencer e sabemos que vamos pegar uma forte equipe que tem jogadores experientes. Então temos que trabalhar de acordo com a equipe dessa semana para que a gente possa voltar pra Capital com os três pontos’. -afirmou Saulo

O Ceará entra em campo na quinta (25) contra o Botafogo/PB no estádio Almeidão, às 21 horas, e se vencer pode retomar a liderança do Grupo A. A Rádio Verdes Mares transmite tudo ao vivo e o Diário do Nordeste acompanha de Tempo Real.