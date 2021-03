Saulo Mineiro comemora sequência de jogos pelo Ceará: “trabalhei muito por essa oportunidade"

Na última segunda-feira (1°) o Ceará deu o pontapé inicial na temporada 2021, no estádio Frasqueirão, ao empatar com o ABC em 1 a 1 pela primeira rodada da Copa do Nordeste. O autor do gol alvinegro foi Saulo Mineiro, que pelo terceiro jogo consecutivo, balançou às redes dos adversários.

“Isso é fruto de muito trabalho. Desde quando eu cheguei (no Ceará) eu trabalho por essa oportunidade, de estar entrando nos jogos, de agora estar começando no time titular e os gols vem saindo, gols importantes, e estou podendo ajudar a equipe. Espero fazer mais gols, pois não posso parar por aqui.”

O próximo adversário do Ceará na Copa do Nordeste é o Vitória/BA, no sábado (6), na Arena Castelão. Para o atacante Saulo Mineiro, a semana cheia será importante para melhorar o entrosamento com os novos jogadores.

“Vamos ter a semana cheia para treinar e melhorar o entrosamento. Tivemos um período muito curto de treinamento, jogamos ontem, então já vai criando uma “cancha” a mais. Vamos treinar bem essa semana, pois não tem equipe fraca na Copa do Nordeste.”

Ceará e Vitória se enfrentam no sábado (6), às 16h, na Arena Castelão. O duelo é válido pela 2ª rodada da Copa do Nordeste. O vovô ocupa a 3ª colocação do Grupo A com um ponto. A Rádio Verdes Mares transmite tudo ao vivo e o Diário do Nordeste acompanha de tempo real.