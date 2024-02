Saulo Mineiro cita pouco tempo de preparação do Ceará e trabalho focado no 'estilo' do Náutico

O Ceará entra em campo nesta quarta-feira (14) para enfrentar o Náutico. A vitória no duelo, válido pela terceira rodada da Copa do Nordeste, será importante para assegurar o Alvinegro na parte de cima da tabela do Grupo A. O atacante Saulo Mineiro falou da expectativa para o confronto.

“O Náutico é líder do grupo dele e vem de uma vitória importante fora de casa. Eles têm jogadores que eu conheço, o time é bom e com certeza diante de seu torcedor vai querer fazer um jogo competitivo contra a gente. Tivemos pouco tempo de preparação para a partida, praticamente só um dia, mas foi um dia proveitoso de um trabalho dedicado ao estilo do Náutico pra que a gente possa sair de lá com os três pontos e seguir bem na tabela da Copa do Nordeste”, destacou o jogador.

O Vovô está em quarto do Grupo A, com quatro pontos somados. Já o Timbu é o primeiro do grupo B, com três. As equipes se enfrentam a partir adas 21h30 (de Brasília), no Estádio dos Aflitos, no Recife (PE). O Diário do Nordeste e a Verdinha FM acompanham todos os detalhes ao vivo e em tempo real.