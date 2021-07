Saulo Mineiro celebra gol em vitória do Ceará: "vai ter pratinho"

A importante vitória do Ceará por 2 a 0 sobre o Juventude teve início com a participação do artilheiro do Alvinegro na temporada. Saulo Mineiro abriu o placar e chegou aos oito gols marcados, se isolando ainda mais como principal goleador do clube. Após o jogo, ele falou sobre a felicidade em triunfar contra o time gaúcho e até brincou.

"Precisávamos desta vitória em casa. Vínhamos de empates, mas, graças a Deus, acertamos as coisas no segundo tempo que pecamos no primeiro. Vai ter pratinho (risos). No jogo passado, não saímos com a vitória. Hoje saímos. É maravilhoso ajudar a equipe. O pratinho vai ser de vatapá", disse o atacante em entrevista ao Premiere.

A menção ao pratinho é uma brincadeira do atacante com torcedores do Ceará nas redes sociais. Saulo é fã declarado da comida típica e sempre há promessas de torcedores que pretendem presentear o jogador com pratinho caso ele faça gols.

Este foi o segundo gol do camisa 73 na Série A do Campeonato Brasileiro. Anteriormente, ele já havia marcado contra o Bahia.

O Ceará volta a campo na próxima quarta-feira (7), para enfrentar o Fluminense, às 21h30min, em São Januário. O duelo é confronto direto, tendo em vista que o time carioca possui a mesma quantidade de pontos que o Vovô, mas está atrás por conta do saldo de gols.