Saulo Mineiro atua como goleiro do Ceará após expulsão de Bruno Ferreira; veja

Uma cena inusitada na derrota do Ceará por 3 a 1 para o Vila Nova neste sábado (18): o atacante Saulo Mineiro atuando como goleiro. A situação aconteceu após a expulsão do goleiro titular do Vovô, Bruno Ferreira.

Legenda: Saulo Mineiro Ceará Foto: Reprodução/Premiere

Aos 35 minutos do segundo tempo, após bola lançada para o ataque do Vila Nova, o goleiro do Ceará, Bruno Ferreira, saiu da grande área para tentar alcançar a bola. O jogador acabou se chocando com Neto Pessoa, camisa 9 do Vila Nova.

O juiz da partida assinalou falta e advertiu o goleiro do Ceará com o cartão vermelho. Apesar da reclamação do arqueiro alvinegro, a decisão do árbitro de campo foi mantida e o jogador precisou sair do gramado.

Neste momento, o técnico Vagner Mancini já havia realizado as cinco alterações permitidas para a partida. Dessa forma, o atacante Saulo Mineiro, que havia entrado no segundo tempo, precisou ir para a posição de goleiro até o final do jogo.

Como goleiro, Saulo acabou não sendo exigido e praticamente não foi acionado desde que assumiu a posição. No momento, o Ceará já perdia por 3 a 1 para o Vila Nova, placar que foi mantido até o final do confronto.