Sasha é diagnosticado com Covid-19 e amplia desfalques do Atlético-MG contra o Ceará

O surto de Covid-19 continua causando baixas no Atlético-MG. Às vésperas do jogo com o Ceará nesta quinta-feira (24), o clube anunciou que o atacante Eduardo Sasha testou positivo para o novo coronavírus e vai ser desfalque. A partida ocorre às 19h, no Mineirão, pela 6ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

Na última rodada, cinco casos foram revelados antes do duelo com a Chapecoense. A lista contemplou: Nacho Fernández, Nathan, Dylan, Marrony e Micael. Igor Rabello ficou doente antes do compromisso em Porto Alegre, frente ao Internacional.

Apesar de todos os problemas, o Atlético-MG faz boa campanha no Brasileirão, com 10 pontos conquistados após cinco partidas. O time soma três vitórias (Sport, São Paulo e Internacional), um empate (Chapecoense) e uma derrota (Fortaleza).

Na capital cearense, o time comandado pelo técnico Cuca tenta manter o 100% de aproveitamento como visitante. Apesar disso, o duelo promete dificuldade, principalmente pela sequência de ausências devido às convocações para a Copa América: Vargas (Chile), Savarino (Venezuela), Alonso (Paraguai) e Alan Franco (Equador).