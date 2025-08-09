Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Sasha diz que elenco respeita a camisa do Fortaleza e dispara: ‘nada justifica tanto gol’

O time cearense perdeu por 5 a 0 para o Botafogo neste sábado (9)

Escrito por
Alexandre Mota alexandre.mota@svm.com.br
(Atualizado às 23:04)
Jogada
Legenda: O volante Lucas Sasha foi titular na goleada sofrida pelo Fortaleza contra o Botafogo
Foto: Thiago Gadelha / SVM

O Fortaleza foi goleado pelo Botafogo por 5 a 0, neste sábado (9), na Arena Castelão, pela 19ª rodada da Série A do Brasileiro. Um dos líderes do elenco, o volante Lucas Sasha ressaltou que o grupo respeita o clube e ponderou que nenhuma circunstância justifica um resultado tão elástico.

“Nós somos homens. Nós respeitamos muito a camisa do Fortaleza, respeitamos a torcida, respeitamos a história, respeitamos tudo. É um dia difícil para nós, é um dia realmente de vergonha para nós, tomar de 5 a 0 em casa. A gente pode falar que foi a circunstância, que foi um jogador a menos, mas nada justifica a gente ter tomado tanto gol assim dentro da nossa casa, onde a gente sempre foi muito forte. É duro porque a gente já não está em uma situação boa, já não tem sido uma temporada boa e tomar um golpe desse é duro. Mas aqui tem um grupo de homens e a gente vai fazer de tudo para para conseguir reconstruir, para conseguir no próximo jogo entrar com dignidade”.
Lucas Sasha
Volante do Fortaleza

Em campo, o Leão contou com a expulsão do zagueiro Gustavo Mancha aos 5 do 1º tempo. Depois disso, sofreu em campo com os gols de Marçal (2x), Arthur Cabral, Matheus Martins e David Ricardo.

“A gente tem a Libertadores na terça e, mais do que isso, tem que pensar no Fluminense no próximo final de semana, tem que somar ponto. Então, a única coisa que eu posso prometer é que aqui tem grupo de homens e a gente vai fazer de tudo para tirar o Fortaleza dessa situação”.
Lucas Sasha
Volante do Fortaleza

Com o resultado, o time seguiu na 18ª posição, com 15 pontos. O próximo compromisso no Brasileirão é no sábado (16), quando enfrenta o Fluminense, às 16h, no Maracanã. Antes, no entanto, vira a chave para a Libertadores com um desafio na terça-feira (12), às 19h, na Arena Castelão, diante do Vélez Sarsfield-ARG, pelas oitavas.
Assuntos Relacionados
Jorge Eduardo Bernardi (RS) se machucou em campo após lesão no ombro

Jogada

Fortaleza x Botafogo é parado após bandeirinha tropeçar, se machucar e ser substituído; veja

A situação inusitada ocorreu neste sábado (9), na Arena Castelão

Alexandre Mota Há 33 minutos
Selfie com fotos de atletas do Botafogo

Jogada

Ceará brinca com Botafogo após goleada sofrida do Fortaleza: ‘vai um chocolate aí?’

O time carioca goleou o Leão por 5 a 0 na Arena Castelão

Alexandre Mota Há 43 minutos
Lucas Sasha lamenta jogo do Fortaleza

Jogada

Sasha diz que elenco respeita a camisa do Fortaleza e dispara: ‘nada justifica tanto gol’

O time cearense perdeu por 5 a 0 para o Botafogo neste sábado (9)

Alexandre Mota Há 1 hora
Ceará e Fortaleza disputam o Clássico-Rei

Jogada

Clássico-Rei ganha novo capítulo com provocações de Ceará e Fortaleza nas redes

A troca de farpas começou às vésperas do Dia dos Pais

Alexandre Mota 09 de Agosto de 2025

Jogada

Flamengo x Mirassol pela Série A: veja horário, onde assistir e escalações

Partida é válida pela 19ª rodada da Série A

Redação 09 de Agosto de 2025
Elenco do Ceará reunido para viagem com foco no jogo com o Palmeiras pela Série A

Jogada

Ceará embarca com 22 atletas e Pedro Henrique como dúvida contra o Palmeiras; veja lista

A delegação alvinegra embarcou na tarde deste sábado (9)

Alexandre Mota 09 de Agosto de 2025