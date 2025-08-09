Sasha diz que elenco respeita a camisa do Fortaleza e dispara: ‘nada justifica tanto gol’

O Fortaleza foi goleado pelo Botafogo por 5 a 0, neste sábado (9), na Arena Castelão, pela 19ª rodada da Série A do Brasileiro. Um dos líderes do elenco, o volante Lucas Sasha ressaltou que o grupo respeita o clube e ponderou que nenhuma circunstância justifica um resultado tão elástico.

“Nós somos homens. Nós respeitamos muito a camisa do Fortaleza, respeitamos a torcida, respeitamos a história, respeitamos tudo. É um dia difícil para nós, é um dia realmente de vergonha para nós, tomar de 5 a 0 em casa. A gente pode falar que foi a circunstância, que foi um jogador a menos, mas nada justifica a gente ter tomado tanto gol assim dentro da nossa casa, onde a gente sempre foi muito forte. É duro porque a gente já não está em uma situação boa, já não tem sido uma temporada boa e tomar um golpe desse é duro. Mas aqui tem um grupo de homens e a gente vai fazer de tudo para para conseguir reconstruir, para conseguir no próximo jogo entrar com dignidade”. Lucas Sasha Volante do Fortaleza

Em campo, o Leão contou com a expulsão do zagueiro Gustavo Mancha aos 5 do 1º tempo. Depois disso, sofreu em campo com os gols de Marçal (2x), Arthur Cabral, Matheus Martins e David Ricardo.

“A gente tem a Libertadores na terça e, mais do que isso, tem que pensar no Fluminense no próximo final de semana, tem que somar ponto. Então, a única coisa que eu posso prometer é que aqui tem grupo de homens e a gente vai fazer de tudo para tirar o Fortaleza dessa situação”. Lucas Sasha Volante do Fortaleza

Com o resultado, o time seguiu na 18ª posição, com 15 pontos. O próximo compromisso no Brasileirão é no sábado (16), quando enfrenta o Fluminense, às 16h, no Maracanã. Antes, no entanto, vira a chave para a Libertadores com um desafio na terça-feira (12), às 19h, na Arena Castelão, diante do Vélez Sarsfield-ARG, pelas oitavas.